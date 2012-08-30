ИП Салецков Александр Анатольевич

Салецков Александр Анатольевич

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Гражданство
РФ
Пол
мужской
ОГРНИП
312774624300256
от 30 августа 2012 г.
ИНН
772900641607
Дата регистрации
30.08.2012
Регион
город Москва
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Актуально на 07.02.2020
ИП Салецков Александр Анатольевич — полные сведения из официальных источников: реквизиты, регистрация во внебюджетных фондах, виды деятельности и прочая информация.
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Реквизиты
ОГРНИП
312774624300256
ИНН
772900641607
Вид предпринимательства
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
30 августа 2012 г.
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт
30 августа 2012 г.
Наименование налогового органа
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 29 ПО Г. МОСКВЕ
Сведения Росстата
ОКПО
0117820091
ОКАТО
45268592000
ОКТМО
45327000000
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер
087813000663
Дата регистрации
31 августа 2012 г.
Наименование территориального органа
Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Тропарево г.Москвы
Сведения МСП 
Дата включения
1 августа 2016 г.
Категория субъекта
Микропредприятие

Виды деятельности

Виды деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД.

Основной

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22)

Дополнительные (4)

Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах (47.62.1)

Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах (47.63.1)

Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах (47.63.2)

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Проверки

Данных о проведении в отношении ИП Салецков Александр Анатольевич плановых и внеплановых проверок нет.

Последние изменения

01.08.2016

ИП включен в Реестр малого и среднего предпринимательства, категория: микропредприятие

16.05.2014

Более ранние сведения отсутствуют. Дата создания ИП: 30.08.2012.

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Госзакупки

Сведения об участии ИП Салецков Александр Анатольевич в госзакупках в качестве поставщика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Лицензии

Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.

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Краткая справка

ИП Салецков Александр Анатольевич зарегистрирован 30 августа 2012 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Основным видом деятельности является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». ИП присвоены ИНН 772900641607 и ОГРНИП 312774624300256.

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