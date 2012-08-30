ИП Салецков Александр Анатольевич
Салецков Александр Анатольевич
- Гражданство
- РФ
- Пол
- мужской
- ОГРНИП
- 312774624300256
- от 30 августа 2012 г.
- ИНН
- 772900641607
- Дата регистрации
- 30.08.2012
- Регион
- город Москва
- ОГРНИП
- 312774624300256
- ИНН
- 772900641607
- Вид предпринимательства
- Индивидуальный предприниматель
- Дата регистрации
- 30 августа 2012 г.
- Регистратор
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
- Дата постановки на учёт
- 30 августа 2012 г.
- Наименование налогового органа
- ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 29 ПО Г. МОСКВЕ
- ОКПО
- 0117820091
- ОКАТО
- 45268592000
- ОКТМО
- 45327000000
- Регистрационный номер
- 087813000663
- Дата регистрации
- 31 августа 2012 г.
- Наименование территориального органа
- Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Тропарево г.Москвы
- Дата включения
- 1 августа 2016 г.
- Категория субъекта
- Микропредприятие
Виды деятельности
Виды деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД.
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22)
Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах (47.62.1)
Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах (47.63.1)
Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах (47.63.2)Смотреть все
Проверки
Данных о проведении в отношении ИП Салецков Александр Анатольевич плановых и внеплановых проверок нет.
Последние изменения
ИП включен в Реестр малого и среднего предпринимательства, категория: микропредприятие
Более ранние сведения отсутствуют. Дата создания ИП: 30.08.2012.
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Госзакупки
Сведения об участии ИП Салецков Александр Анатольевич в госзакупках в качестве поставщика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Лицензии
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.
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Краткая справка
ИП Салецков Александр Анатольевич зарегистрирован 30 августа 2012 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Основным видом деятельности является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». ИП присвоены ИНН 772900641607 и ОГРНИП 312774624300256.