Краткая справка

ИП Салецков Александр Анатольевич зарегистрирован 30 августа 2012 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Основным видом деятельности является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». ИП присвоены ИНН 772900641607 и ОГРНИП 312774624300256.